На Урале скончался мотоциклист, вылетевший с дороги
Происшествия
Фото: отдел пропаганды ГИБДД
В Нижнем Тагиле в больнице скончался мотоциклист, вылетевший с дороги на улице Западной. Об этом сообщают его родственники в соцсетях.
16 октября 32-летний водитель мотоцикла Suzuki не справился с управлением и вылетел в кювет. В отделе пропаганды ГИБДД отметили, что в тот день мужчина решил с друзьями «откатать последние тёплые выходные». В результате ДТП байкера доставили в больницу, где он скончался через несколько дней.
Как рассказали знакомые, для мотоциклиста это был первый мотосезон. При поездке он не учел сильный ветер и плохое сцепление с дорогой.
16 октября 32-летний водитель мотоцикла Suzuki не справился с управлением и вылетел в кювет. В отделе пропаганды ГИБДД отметили, что в тот день мужчина решил с друзьями «откатать последние тёплые выходные». В результате ДТП байкера доставили в больницу, где он скончался через несколько дней.
Как рассказали знакомые, для мотоциклиста это был первый мотосезон. При поездке он не учел сильный ветер и плохое сцепление с дорогой.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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