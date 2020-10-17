На Урале скончался мотоциклист, вылетевший с дороги

12.15 Понедельник, 19 октября 2020
Происшествия
Фото: отдел пропаганды ГИБДД
В Нижнем Тагиле в больнице скончался мотоциклист, вылетевший с дороги на улице Западной. Об этом сообщают его родственники в соцсетях.

16 октября 32-летний водитель мотоцикла Suzuki не справился с управлением и вылетел в кювет. В отделе пропаганды ГИБДД отметили, что в тот день мужчина решил с друзьями «откатать последние тёплые выходные». В результате ДТП байкера доставили в больницу, где он скончался через несколько дней.

Как рассказали знакомые, для мотоциклиста это был первый мотосезон. При поездке он не учел сильный ветер и плохое сцепление с дорогой.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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Начальник свердловского УЭБиПК начал налаживать связи на Урале

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