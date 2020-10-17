В Нижнем Тагиле нашли тело сбежавшего из ковидной больницы пациента

Фото: Скрин страницы ПО «Лиза Алерт»/«ВКонтакте»

© Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле в лесу найдено тело 41-летнего Дмитрия Камешкова, который в июле сбежал из перепрофилированной под коронавирусных пациентов ЦКБ № 1 Нижнего Тагила.Информацию о смерти Камешкова подтвердили в СУ СКР по Свердловской области.«Признаков криминала не обнаружено, был найден в лесу. Проводится проверка», — сообщил изданию «Между строк» пресс-секретарь регионального СК Александр Шульга. В каком именно лесу был найден мужчина, в ведомстве не уточняют.Напомним, заявление о пропаже в полицию 19 июля подали родственники, поиском беглеца совместно с полицией занимался поисковый отряд «Лиза Алерт». Судя по сообщению на странице поискового отряда, тело было найдено ещё 13 октября.