В Нижнем Тагиле нашли тело сбежавшего из ковидной больницы пациента
Происшествия
Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»
В Нижнем Тагиле в лесу найдено тело 41-летнего Дмитрия Камешкова, который в июле сбежал из перепрофилированной под коронавирусных пациентов ЦКБ № 1 Нижнего Тагила.
Информацию о смерти Камешкова подтвердили в СУ СКР по Свердловской области.
«Признаков криминала не обнаружено, был найден в лесу. Проводится проверка», — сообщил изданию «Между строк» пресс-секретарь регионального СК Александр Шульга. В каком именно лесу был найден мужчина, в ведомстве не уточняют.
Напомним, заявление о пропаже в полицию 19 июля подали родственники, поиском беглеца совместно с полицией занимался поисковый отряд «Лиза Алерт». Судя по сообщению на странице поискового отряда, тело было найдено ещё 13 октября.
Фото: Скрин страницы ПО «Лиза Алерт»/«ВКонтакте»
Информацию о смерти Камешкова подтвердили в СУ СКР по Свердловской области.
«Признаков криминала не обнаружено, был найден в лесу. Проводится проверка», — сообщил изданию «Между строк» пресс-секретарь регионального СК Александр Шульга. В каком именно лесу был найден мужчина, в ведомстве не уточняют.
Напомним, заявление о пропаже в полицию 19 июля подали родственники, поиском беглеца совместно с полицией занимался поисковый отряд «Лиза Алерт». Судя по сообщению на странице поискового отряда, тело было найдено ещё 13 октября.
Фото: Скрин страницы ПО «Лиза Алерт»/«ВКонтакте»
© Вечерние ведомости
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