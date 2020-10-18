Женщина, водитель Hyundai, попавшая в ДТП с Lexus в Екатеринбурге скончалась по дороге в больницу
Происшествия
Фото: E1.RU
Женщина, водитель Hyundai Accent, попавшая в ДТП с Lexus на перекрёстке проспекта Космонавтов и улицей Турбинной, скончалась в карете скорой помощи по дороге в больницу.
Напомним, Hyundai Accent и Lexus столкнулись сегодня днём на пересечении улицы Турбинной с проспектом Космонавтов. После столкновения автомобили вылетели на рельсы, движение трамваев было остановлено. Машины получили сильные повреждения.
Момент смертельного ДТП попал на видео, записанное, судя по всему, видеорегистратором трамвая. На нем видно, как кроссовер Lexus врезается в Hyundai Accent пересекающий проспект Космонавтов со стороны улицы Турбинной.
Видео: E1.ru
Напомним, Hyundai Accent и Lexus столкнулись сегодня днём на пересечении улицы Турбинной с проспектом Космонавтов. После столкновения автомобили вылетели на рельсы, движение трамваев было остановлено. Машины получили сильные повреждения.
Момент смертельного ДТП попал на видео, записанное, судя по всему, видеорегистратором трамвая. На нем видно, как кроссовер Lexus врезается в Hyundai Accent пересекающий проспект Космонавтов со стороны улицы Турбинной.
Видео: E1.ru
На Кольцовском тракте иномарка улетела в кювет
16 октября 2020
16 октября 2020
В Екатеринбурге закроют движение трамваев на Вторчермет
09 октября 2020
09 октября 2020
В ДТП в Нижнем Тагиле один человек погиб и четверо пострадали
17 октября 2020
17 октября 2020