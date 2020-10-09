В Екатеринбурге на проспекте Космонавтов столкнулись Hyundai и Lexus

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Валерия Руббо © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на перекрестке проспекта Космонавтов и улицы Турбинной столкнулись Hyundai Accent и Lexus, сообщает E1.ru. После столкновения автомобили вылетели на рельсы, движение трамваев остановлено. Машины получили сильные повреждения, на месте работают сотрудники МЧС и скорая помощь.По словам очевидцев ДТП, Hyundai, за рулём которого была женщина, выезжал с улицы Турбинной на проспект Космонавтов.«Судя по всему, светлый автомобиль [Lexus] мчался по Космонавтов и врезался в пересекающий Космонавтов со стороны Турбинной темный автомобиль (Hyundai). Там очень страшно разбито водительское место, при том что водитель темной, может быть, вообще не был виноват», — рассказала очевидица происшествия порталу E1.ru.В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга отказались оперативно прокомментировать обстоятельства ДТП, сказав, что идёт выяснение всех обстоятельств произошедшего. Стоит отметить, что утром на этом перекрёстке не работал светофор.