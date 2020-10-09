В Екатеринбурге на проспекте Космонавтов столкнулись Hyundai и Lexus
Происшествия
Фото: Е1.RU
В Екатеринбурге на перекрестке проспекта Космонавтов и улицы Турбинной столкнулись Hyundai Accent и Lexus, сообщает E1.ru. После столкновения автомобили вылетели на рельсы, движение трамваев остановлено. Машины получили сильные повреждения, на месте работают сотрудники МЧС и скорая помощь.
Фото: E1.ru
По словам очевидцев ДТП, Hyundai, за рулём которого была женщина, выезжал с улицы Турбинной на проспект Космонавтов.
«Судя по всему, светлый автомобиль [Lexus] мчался по Космонавтов и врезался в пересекающий Космонавтов со стороны Турбинной темный автомобиль (Hyundai). Там очень страшно разбито водительское место, при том что водитель темной, может быть, вообще не был виноват», — рассказала очевидица происшествия порталу E1.ru.
В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга отказались оперативно прокомментировать обстоятельства ДТП, сказав, что идёт выяснение всех обстоятельств произошедшего. Стоит отметить, что утром на этом перекрёстке не работал светофор.
Фото: E1.ru
По словам очевидцев ДТП, Hyundai, за рулём которого была женщина, выезжал с улицы Турбинной на проспект Космонавтов.
«Судя по всему, светлый автомобиль [Lexus] мчался по Космонавтов и врезался в пересекающий Космонавтов со стороны Турбинной темный автомобиль (Hyundai). Там очень страшно разбито водительское место, при том что водитель темной, может быть, вообще не был виноват», — рассказала очевидица происшествия порталу E1.ru.
В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга отказались оперативно прокомментировать обстоятельства ДТП, сказав, что идёт выяснение всех обстоятельств произошедшего. Стоит отметить, что утром на этом перекрёстке не работал светофор.
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