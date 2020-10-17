В Свердловской области ищут женщину

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

В Свердловской области ищут пропавшую в пгт. Староуткинск Михайлову (Патрушеву) Анну Георгиевну. 51-летняя женщина ушла из дома вчера, 17 октября, и не вернулась.Как рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт», Михайлова может передвигаться на автомобиле Kia Ceed серебристого цвета. В последний раз её видели одетой в серую куртку и черное платье.Отмечается, что женщина также может находиться в городе Верхний Уфалей Челябинской области.Всех, кому известна какая-либо информация о местонахождении Анны Георгиевной, просят сообщать её по номеру 8 (800) 700-54-52 или 112.