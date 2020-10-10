В ДТП в Нижнем Тагиле один человек погиб и четверо пострадали

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП в Нижнем Тагиле, в котором 1 человек погиб и 4 пострадали.Как рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, авария случилась сегодня днем на улице Фестивальной.«Водитель автомобиля «Киа Рио», мужчина 1985 года рождения, двигаясь по заснеженной дороге со стороны ул. Садоводов в направлении улицы Кулибина у дома № 14 Б по улице Фестивальной не выбрал скорость обеспечивающую постоянный контроль за движением транспортного средства, не учел дорожные и метеорологические условия, допустил занос с последующим столкновением с автомобилем «Тойота Калдина», под управлением мужчины 1977 года рождения, который двигался во встречном направлении», - сказали в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.В результате на месте погиб водитель «Киа Рио». Пассажир «Киа Рио», пятилетний мальчик, водитель «Тойота Калдина» и пассажиры, 11-летняя девочка, 42-летняя женщина получили травмы различной степени тяжести.Сейчас Госавтоинспекция устанавливает точные обстоятельства произошедшего.