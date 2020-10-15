Поссорился с женой и пропал. В Нижнем Тагиле разыскивают 48-летнего мужчину

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В Нижнем Тагиле полицейские и волонтёры разыскивают 48-летнего Александра Андреева, ушедшего из дома в понедельник 12 октября.Как рассказали в пресс-группе МВД Нижнего Тагила, с заявлением в полицию обратилась жена пропавшего. Женщина сообщила, что муж ушёл из дома ещё 12 октября, а у него проблемы с сердцем, он недавно он перенёс операцию. По сообщению ИА «Все новости» Андреев ушёл из дома после конфликта в семье. Последний раз его видели несколько дней назад в продуктовом магазине на улице Юности. Стоит отметить, что тагильчанин ранее уже уходил из дома, но всегда возвращался.В поисках пропавшего участвуют волонтёры поисковых отрядов «Лиза Алерт» и «Феникс».Приметы Александра Андреева: рост около 180 см, среднего телосложения, волосы тёмные. На момент ухода из дома был одет в чёрную болоньевую куртку, чёрную вязаную шапку, голубые джинсы и чёрные туфли. На левой руке мужчины армейская татуировка в виде группы крови.Всех, кто видел Александра Андреева или может сообщить о его местонахождении, просят сообщить об этом в полицию по телефону 02, в поисковый отряд «Феникс» по номеру +7-980-930-16-32 или волонтёрам отряда «Лиза Алерт» по телефону +7-905-805-02-22.