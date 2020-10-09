В Свердловской области пропал 68-летний мужчина

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

В Свердловской области разыскивают 68-летнего Дементьева Михаила Степановича. Как рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт», местонахождение мужчины неизвестно с 12 октября.Михаил Степанович был одет в зеленый защитный костюм и черные полусапоги. С собой у него был синий шлем и большая дорожная сумка. Отмечается, что мужчина может передвигаться на мопеде «Ренжер».Всех, кому известна какая-либо информация о местонахождении Дементьева, просят сообщать её по номеру 8 (800) 700-54-52 или 112.