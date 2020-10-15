В Нижнем Тагиле родственники пенсионерки с коронавирусом пожаловались, что её избивали врачи

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле родственники пенсионерки, проходившей лечение от COVID-19, пожаловались, что её избивали врачи. После больницы на теле пациентки внучка обнаружила множественные синяки.«Когда начала раздевать ее дома, пришла в ужас. Она просто вся в синяках, оба плеча, руки и, как выяснилось сегодня после разговора с лечащим врачом этой больницы, оказывается, у нее перелом плеча и множественные ушибы. Она очень хотела домой, а персонал больницы привязывал ее и бил. В конце концов, поставьте успокоительное, снотворное, ну не привязывать же и бить», — рассказала внучка женщины Алена Лобанова на своей странице «ВКонтакте».Женщина проходила лечение со 2 по 14 октября. При этом каждый день она разговаривала по телефону с внучкой и рассказывала, что её постоянно привязывают к кровати и бьют.Рентген показал, что у бабушки перелом плеча. Но, со слов внучки, врачи больницы заявили, что перелом пенсионерка получила сама, когда упала.