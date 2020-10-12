На подъезде к Екатеринбургу грузовая ГАЗель сбила женщину

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

На трассе М-5 на подъезде к Екатеринбургу ночью ГАЗель насмерть сбила женщину.Как сообщает «Доступ», ссылаясь на отделение пропаганды ГИБДД, в Челябинской области по факту произошедшего проводится проверка.По предварительным данным, инцидент случился вчера около 23:00. 44-летняя женщина стояла на проезжей части. После аварии её доставили в больницу, но спасти жизнь пострадавшей медикам не удалось.