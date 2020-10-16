Из горящего дома в Нижнем Тагиле эвакуировали 9 человек
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
В Нижнем Тагиле случился пожар в пятиэтажке. Спасатели эвакуировали из дома 9 человек, в том числе 3 человек с помощью спасательных устройств, об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.
Сообщение о пожаре на пульт диспетчера поступило вчера в 22:02. Возгорание случилось в одной из квартир на 5 этаже дома.
На место выезжали 6 единиц спецтехники и 20 человек личного состава. В 22:44 пожарные закончили проливку и разбор сгоревших конструкций.
В происшествии никто не пострадал.
Сообщение о пожаре на пульт диспетчера поступило вчера в 22:02. Возгорание случилось в одной из квартир на 5 этаже дома.
На место выезжали 6 единиц спецтехники и 20 человек личного состава. В 22:44 пожарные закончили проливку и разбор сгоревших конструкций.
В происшествии никто не пострадал.
Валерия Руббо © Вечерние ведомости
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