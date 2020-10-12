В Нижнем Тагиле 14 человек эвакуировали из горящей бани
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Из горящей бани в Нижнем Тагиле пожарные эвакуировали 14 человек, об этом рассказали в ГУ МЧС России по Свердловской области.
Пожар случился на территории банно-оздоровительного комплекса на Носова, 77а.
«В 19:33 (мест) пожарные локализовали огонь. В 19:35 (мест) открытое горение было ликвидировано. В 21:30 (мест) завершены проливка и разборка сгоревших конструкций, с места пожара дан отбой. На месте работали 12 человек личного состава, 4 единицы пожарно-спасательной техники», - сказали в МЧС.
В ходе происшествия никто не пострадал.
Пожар случился на территории банно-оздоровительного комплекса на Носова, 77а.
«В 19:33 (мест) пожарные локализовали огонь. В 19:35 (мест) открытое горение было ликвидировано. В 21:30 (мест) завершены проливка и разборка сгоревших конструкций, с места пожара дан отбой. На месте работали 12 человек личного состава, 4 единицы пожарно-спасательной техники», - сказали в МЧС.
В ходе происшествия никто не пострадал.
Валерия Руббо © Вечерние ведомости
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