В Нижнем Тагиле 14 человек эвакуировали из горящей бани

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

Из горящей бани в Нижнем Тагиле пожарные эвакуировали 14 человек, об этом рассказали в ГУ МЧС России по Свердловской области.Пожар случился на территории банно-оздоровительного комплекса на Носова, 77а.«В 19:33 (мест) пожарные локализовали огонь. В 19:35 (мест) открытое горение было ликвидировано. В 21:30 (мест) завершены проливка и разборка сгоревших конструкций, с места пожара дан отбой. На месте работали 12 человек личного состава, 4 единицы пожарно-спасательной техники», - сказали в МЧС.В ходе происшествия никто не пострадал.