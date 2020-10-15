Кондуктор в Екатеринбурге заставила пассажирку купить у неё маску

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге кондуктор троллейбуса №7 заставила пассажирку купить у неё маску. Без средства защиты она отказывалась пускать женщину в салон.Пассажирке пришлось купить маску за 10 рублей, при этом никаких чеков выдано ей не было. По словам женщины, кондуктор при этом вела себя агрессивно и угрожала «выкинуть» из троллейбуса, об этом сообщает Е1.Инцидент случился 12 октября. После произошедшего женщина пожаловалась в Гортранс. После чего кондуктору сделали замечание и понизили премию на 10%.