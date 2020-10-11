На дублере Сибирского тракта загорелась фура

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Поздним вечером на дублере Сибирского тракта вспыхнула фура. Как рассказали очевидцы, водитель успел отсоединить прицеп.По словам водителей, оказавшихся рядом с местом происшествия, прицеп все больше разгорался, был сильный взрыв.В связи с инцидентом на трассе в сторону Тюмени образовалась пробка. В ФКУ «Уралуправтодор» предупредили, что на 28-м километр автодороги Р-351 произошло ДТП. Водителей попросили быть особо внимательными, а также соблюдать дистанцию и скоростной режим.