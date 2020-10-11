На дублере Сибирского тракта загорелась фура
Происшествия
Фото: читатель E1.RU
Поздним вечером на дублере Сибирского тракта вспыхнула фура. Как рассказали очевидцы, водитель успел отсоединить прицеп.
По словам водителей, оказавшихся рядом с местом происшествия, прицеп все больше разгорался, был сильный взрыв.
В связи с инцидентом на трассе в сторону Тюмени образовалась пробка. В ФКУ «Уралуправтодор» предупредили, что на 28-м километр автодороги Р-351 произошло ДТП. Водителей попросили быть особо внимательными, а также соблюдать дистанцию и скоростной режим.
По словам водителей, оказавшихся рядом с местом происшествия, прицеп все больше разгорался, был сильный взрыв.
В связи с инцидентом на трассе в сторону Тюмени образовалась пробка. В ФКУ «Уралуправтодор» предупредили, что на 28-м километр автодороги Р-351 произошло ДТП. Водителей попросили быть особо внимательными, а также соблюдать дистанцию и скоростной режим.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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