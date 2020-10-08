На Среднем Урале жители обнаружили мину во дворе своего дома

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Тугулыме местные жители обнаружили у себя дома во время стройки мину. На место выезжала группа разминирования ОМОН Росгвардии с минно-розыскной собакой.– Прибывшие на место специалисты Росгвардии обследовали предмет и установили, что это 50-миллиметровая минометная мина времен Великой Отечественной войны без взрывателя со следами глубокой коррозии. Опасности для жизни и здоровья она не представляет, – рассказали в пресс-службе Росгвардии.Обнаруженный предмет для дальнейшей экспертизы передали сотрудникам полиции.