В Серове мужчина положил учебную гранату на капот иномарки
Происшествия
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области
В Серове осудят местного жителя за хулиганство с применением учебной гранаты. Об этом сообщает пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
В августе этого года в дежурную часть МО МВД «Серовский» поступило сообщение о том, что на капоте автомобиля в углублении лобовым стеклом и капотом лежит предмет, похожий на гранату Ф-1. Находку обнаружили около жилого дома на улице Ленина.
Прибывшие сотрудники полиции и Росгвардии оцепили прилегающую территорию. Водитель автомобиля пояснил, что он остановился на перекрестке на красный свет. В этот момент к машине подошел неизвестный, положил на капот предмет и скрылся.
Водитель съехал с оживленной улицы, припарковал автомобиль в безлюдном месте и позвонил в экстренную службу. Взрывотехники установили, что неизвестный предмет является учебно-имитационным, не содержащим взрывчатые вещества, но имеющим внешнее сходство с боевой ручной гранатой.
– К поиску правонарушителя были подключены дежурные наряды полиции и сотрудники уголовного розыска. В результате по приметам подозреваемый был задержан в микрорайоне Сортировка. Им оказался местный житель, 1988 года рождения, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за грабёж, умышленное повреждение чужого имущества, незаконное проникновение в жилище, угрозу убийством и мошенничество. Накануне он освободился из мест лишения свободы. По результатам медицинского освидетельствования в организме мужчины был обнаружен алкоголь, – рассказал полковник Горелых.
Подозреваемый сообщил, что учебную гранату ему передал знакомый, а он решил напугать окружающих и привлечь к себе внимание.
Материалы уголовного дела переданы в суд, а фигурант находится под стражей. Гражданину может грозить до пяти лет лишения свободы.
В августе этого года в дежурную часть МО МВД «Серовский» поступило сообщение о том, что на капоте автомобиля в углублении лобовым стеклом и капотом лежит предмет, похожий на гранату Ф-1. Находку обнаружили около жилого дома на улице Ленина.
Прибывшие сотрудники полиции и Росгвардии оцепили прилегающую территорию. Водитель автомобиля пояснил, что он остановился на перекрестке на красный свет. В этот момент к машине подошел неизвестный, положил на капот предмет и скрылся.
Водитель съехал с оживленной улицы, припарковал автомобиль в безлюдном месте и позвонил в экстренную службу. Взрывотехники установили, что неизвестный предмет является учебно-имитационным, не содержащим взрывчатые вещества, но имеющим внешнее сходство с боевой ручной гранатой.
– К поиску правонарушителя были подключены дежурные наряды полиции и сотрудники уголовного розыска. В результате по приметам подозреваемый был задержан в микрорайоне Сортировка. Им оказался местный житель, 1988 года рождения, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за грабёж, умышленное повреждение чужого имущества, незаконное проникновение в жилище, угрозу убийством и мошенничество. Накануне он освободился из мест лишения свободы. По результатам медицинского освидетельствования в организме мужчины был обнаружен алкоголь, – рассказал полковник Горелых.
Подозреваемый сообщил, что учебную гранату ему передал знакомый, а он решил напугать окружающих и привлечь к себе внимание.
Материалы уголовного дела переданы в суд, а фигурант находится под стражей. Гражданину может грозить до пяти лет лишения свободы.
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