В ДТП в Нижнем Тагиле мужчина получил перелом позвоночника и ребер
Происшествия
Фото: «Инцидент Нижний Тагил»
Сегодня утром в Нижнем Тагиле столкнулись две легковушки. ДТП произошло на Восточном шоссе. В результате аварии один из водителей получил перелом позвоночника и ребер.
По предварительным данным, 63-летний водитель Renault двигался по Восточному шоссе в сторону Вагонки со скоростью, не соответствующей дорожным условиям. Около трамвайной остановки «Строителей» автомобиль врезался в стоявший впереди ВАЗ-2114.
В результате аварии у владельца иномарки диагностировали сотрясение мозга. 42-летнего водителя ВАЗа госпитализировали с переломами позвоночника и ребер.
Из-за ДТП было затруднено движение в обе стороны. Автомобильный поток регулировали инспекторы ДПС.
По предварительным данным, 63-летний водитель Renault двигался по Восточному шоссе в сторону Вагонки со скоростью, не соответствующей дорожным условиям. Около трамвайной остановки «Строителей» автомобиль врезался в стоявший впереди ВАЗ-2114.
В результате аварии у владельца иномарки диагностировали сотрясение мозга. 42-летнего водителя ВАЗа госпитализировали с переломами позвоночника и ребер.
Из-за ДТП было затруднено движение в обе стороны. Автомобильный поток регулировали инспекторы ДПС.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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