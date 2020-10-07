В ДТП в Нижнем Тагиле мужчина получил перелом позвоночника и ребер

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня утром в Нижнем Тагиле столкнулись две легковушки. ДТП произошло на Восточном шоссе. В результате аварии один из водителей получил перелом позвоночника и ребер.По предварительным данным, 63-летний водитель Renault двигался по Восточному шоссе в сторону Вагонки со скоростью, не соответствующей дорожным условиям. Около трамвайной остановки «Строителей» автомобиль врезался в стоявший впереди ВАЗ-2114.В результате аварии у владельца иномарки диагностировали сотрясение мозга. 42-летнего водителя ВАЗа госпитализировали с переломами позвоночника и ребер.Из-за ДТП было затруднено движение в обе стороны. Автомобильный поток регулировали инспекторы ДПС.