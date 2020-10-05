Фигурант дела экс-главы УМВД Екатеринбурга порезал себя в СИЗО
Происшествия
Фигурант дела экс-главы екатеринбургского УМВД Игоря Трифонова, бывший начальник антикоррупционного отделения Владимир Нечаев нанес себе увечья в туалете СИЗО. Он разрезал себе руку с помощью бритвы.
Как передает Е1, ссылаясь на и. о. руководителя пресс-службы ГУФСИН Дину Татарникову, иметь при себе бритвенные принадлежности Нечаеву было разрешено. В туалете, где нет видеонаблюдения, он провел около 5-7 минут, после чего сотрудник ГУФСИН заподозрил неладное и пошел проверять, что произошло. На руке Владимира Нечаева было несколько порезов, ему тут же оказали медицинскую помощь.
Напомним, Нечаев был задержан 17 сентября.
Как передает Е1, ссылаясь на и. о. руководителя пресс-службы ГУФСИН Дину Татарникову, иметь при себе бритвенные принадлежности Нечаеву было разрешено. В туалете, где нет видеонаблюдения, он провел около 5-7 минут, после чего сотрудник ГУФСИН заподозрил неладное и пошел проверять, что произошло. На руке Владимира Нечаева было несколько порезов, ему тут же оказали медицинскую помощь.
Напомним, Нечаев был задержан 17 сентября.
Валерия Руббо © Вечерние ведомости
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