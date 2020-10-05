Фигурант дела экс-главы УМВД Екатеринбурга порезал себя в СИЗО

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Фигурант дела экс-главы екатеринбургского УМВД Игоря Трифонова, бывший начальник антикоррупционного отделения Владимир Нечаев нанес себе увечья в туалете СИЗО. Он разрезал себе руку с помощью бритвы.Как передает Е1, ссылаясь на и. о. руководителя пресс-службы ГУФСИН Дину Татарникову, иметь при себе бритвенные принадлежности Нечаеву было разрешено. В туалете, где нет видеонаблюдения, он провел около 5-7 минут, после чего сотрудник ГУФСИН заподозрил неладное и пошел проверять, что произошло. На руке Владимира Нечаева было несколько порезов, ему тут же оказали медицинскую помощь.Напомним, Нечаев был задержан 17 сентября.