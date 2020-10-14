Екатеринбурженка пригрозила взорвать дом, обидевшись на сожителя

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В Екатеринбурге конфликт между женщиной и её сожителем вылился в угрозу взорвать дом. Как стало известно veved.ru, днем 12 октября пьяная жительница города, проживающая на Химмаше, пыталась попасть к себе домой, но сожитель не открывал ей двери.Желая быстрее оказаться дома, женщина позвонила по телефону экстренных служб и сообщила, что взорвет домой, если к ней не приедет полиция и не поможет открыть двери.Теперь ей придется заплатить штраф от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей за заведомо ложный вызов. Кроме этого, женщину могут привлечь и к уголовной ответственности.