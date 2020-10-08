В Ачитском ГО произошел пожар на заправке, есть пострадавший
Происшествия
Фото: МЧС по Свердловской области
Сегодня днем в Ачитском городском округе произошел пожар на газозаправочной станции. Сообщение о возгорании на 201-м километре трассы Р-242 поступило в 13:07.
– На территории газозаправочной станции, на площади 60 квадратных метров сгорел вагончик и повреждена огнем емкость с газом. В результате происшествия пострадал оператор станции, госпитализирован в медучреждение, – рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.
Пожарные ликвидировали открытое горение в течение 40 минут. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 14:06. Причина пожара устанавливается.
– На территории газозаправочной станции, на площади 60 квадратных метров сгорел вагончик и повреждена огнем емкость с газом. В результате происшествия пострадал оператор станции, госпитализирован в медучреждение, – рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.
Пожарные ликвидировали открытое горение в течение 40 минут. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 14:06. Причина пожара устанавливается.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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