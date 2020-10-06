Ночью в Екатеринбурге горел гараж и припаркованный в нем внедорожник

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Минувшей ночью в Екатеринбурге в гараже на улице Ямской сгорел автомобиль «Нива». Сообщение о пожаре поступило в 00:10.– На площади 40 квадратных метров повреждены легковой автомобиль «Нива» и внутренняя отделка капитального гаража. В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, 9 человек личного состава, – рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.Открытое горение удалось ликвидировать в 00:28. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 02:22.