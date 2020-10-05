Неизвестные кинули зажигательную смесь в дверь поликлиники Екатеринбурга
Происшествия
Фото: Арсений Ваганов / URA.RU
Сегодня ночью в Екатеринбурге неизвестные кинули в дверь третьей поликлиники ЦГКБ №6 бутылку с зажигательной смесью. В результате вспыхнула входная дверь медучреждения.
Как пишет URA.RU со ссылкой на источник, по запаху в бутылки был бензин или ацетон. Охранники поликлиники оперативно потушили загоревшуюся дверь.
Пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил информацию. На место выезжали сотрудники территориального отдела полиции Екатеринбурга. Сейчас проводится процессуальная проверка. Как сообщает полковник Горелых, пока сложно сказать, кому и чем могла «насолить» поликлиника.
Как пишет URA.RU со ссылкой на источник, по запаху в бутылки был бензин или ацетон. Охранники поликлиники оперативно потушили загоревшуюся дверь.
Пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил информацию. На место выезжали сотрудники территориального отдела полиции Екатеринбурга. Сейчас проводится процессуальная проверка. Как сообщает полковник Горелых, пока сложно сказать, кому и чем могла «насолить» поликлиника.
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