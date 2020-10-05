Из психбольницы в Екатеринбурге сбежали два пациента

Иван Морозов © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге из психиатрической больницы №6 вечером 12 октября сбежали двое мужчин, больные шизофренией. Лечение в больнице они проходили по решению суда за совершение преступлений – один за грабеж, второй за хранение наркотиков.Сбежавших мужчин ищет полиция, не исключено, что в настоящее время они уже найдены. К тому же, по данным veved.ru из медицинского учреждения, один из пациентов проживает рядом с психбольницей.Самый громкий побег из психбольницы на Среднем Урале произошел в 2013 году, когда из закрытого лечебного учреждения Первоуральска сбежали шестеро пациентов от 18 до 36 лет. Троих беглецов удалось задержать на стрельбище учреждения. За пазухой у них были бытовые ножи.