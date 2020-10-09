Пьяная екатеринбурженка пригрозила перестрелять сотрудников Сбербанка

Иван Морозов © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге полицейские задержали местную жительницу, которая всерьез напугала сотрудников Сбербанка. Как стало известно veved.ru, 12 октября женщина, злоупотребив спиртным, позвонила в Call-центр Сбербанка и потребовала сообщить ей остаток по кредиту, но в финансовой организации ей якобы отказали.После этого она сообщила оператору Call-центра, что бросит гранату в офис Сбербанка и расстреляет всех его сотрудников. Учитывая масштаб возможных последствий, в ситуацию вмешались оперативники ФСБ, которые выяснили личность и адрес звонившей женщины, после чего она и была задержана сотрудниками полиции.Не исключено, что теперь ей придется отвечать за сказанное в ходе уголовного разбирательства, но сначала, как минимум, научиться контролировать себя в состоянии опьянения.