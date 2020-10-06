В Каменске-Уральском наряд полиции устроил погоню за пьяным водителем

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

В Каменске-Уральском полицейским пришлось устроить погоню за пьяным водителем в ночь с субботы на воскресенье, об этом рассказали в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.Наряд ГИБДД увидел нарушителя на улице Кирова. Он двигался на автомобиле «ГАЗ 2217». Мужчину просили остановиться, однако он проигнорировал требование полицейских и поехал дальше, совершая множество опасных маневров. Полицейские требовали прекратить движение по громкоговорящему устройству, но водитель продолжал игнорировать. Он проехал центральные улицы Каменска-Уральского, заехал на парковку и остановился.Мужчина был сильно пьян, от прохождения освидетельствования отказался. Ранее за такое нарушение он уже привлекался к административной ответственности, теперь же его привлекут к уголовной.Суд назначил водителю 10 суток административного ареста.