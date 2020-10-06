Газель сбила девятилетнего мальчика в центре Екатеринбурга

18.00 Понедельник, 12 октября 2020
Происшествия
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
В Екатеринбурге Газель сбила девятилетнего мальчика. ДТП произошло сегодня в 12:00 на улице Радищева, 51.

– По предварительной информации, водитель автомашины «ГАЗ 333023 2766» двигаясь по улице Радищева со стороны Шейнкмана в сторону Гурзуфской, при пересечении регулируемого перекрестка улиц Радищева – Московская допустил наезд на пешехода, пересекавшего проезжую часть дороги справа налево по ходу движения автомобиля, – сообщают в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

В результате аварии ребенок получил ушибы и черепно-мозговую травму. Мальчика доставили в детскую больницу.

Установлено, что машиной управлял 56-летний мужчина со стажем вождении 22 года. Он пояснил, что выехал на перекресток на мигающий зеленый свет, однако неожиданно на пешеходный переход вышел мальчик. Водитель предпринял меры экстренного торможения, но наезда избежать удалось.

Сотрудники ГАИ провели замеры на месте происшествия и составили процессуальные документы. Причины ДТП установят в ходе дознания, по окончании которого будет принято мотивированное решение.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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