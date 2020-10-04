Из окна многоэтажки в Екатеринбурге выпала пожилая женщина
Происшествия
Фото: Артем Устюжанин / E1.RU
В Екатеринбурге из окна шестнадцатиэтажного дома выпала пожилая женщина. Трагедия произошла днем 11 октября на улице Высоцкого, 4/2.
Как сообщили в СКР по Свердловской области, по предварительным данным, инцидент не носит криминальный характер. Женщина разбилась насмерть, ей было около 75 лет.
Расследованием занимается следственный отдел по Кировскому району Екатеринбурга.
Как сообщили в СКР по Свердловской области, по предварительным данным, инцидент не носит криминальный характер. Женщина разбилась насмерть, ей было около 75 лет.
Расследованием занимается следственный отдел по Кировскому району Екатеринбурга.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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