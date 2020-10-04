Из окна многоэтажки в Екатеринбурге выпала пожилая женщина

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге из окна шестнадцатиэтажного дома выпала пожилая женщина. Трагедия произошла днем 11 октября на улице Высоцкого, 4/2.Как сообщили в СКР по Свердловской области, по предварительным данным, инцидент не носит криминальный характер. Женщина разбилась насмерть, ей было около 75 лет.Расследованием занимается следственный отдел по Кировскому району Екатеринбурга.