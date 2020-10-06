В Екатеринбурге загорелись четыре бани и частный дом
Происшествия
Фото: МЧС по Свердловской области
Сегодня рано утром в Екатеринбурге вспыхнул крупный пожар. В переулке Ковровом сгорели четыре бани и загорелся частный дом. Сообщение о пожаре поступило в 05:39.
Как рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области, огонь повредил на площади 200 квадратных метров частный жилой дом, четыре бани полностью сгорели. На место пожара выезжали 18 спасателей.
Локализовать пожар удалось только в 06:49, открытое горение было ликвидировано в 07:11. Пожарные ведут разборку и проливку сгоревших конструкций.
Как рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области, огонь повредил на площади 200 квадратных метров частный жилой дом, четыре бани полностью сгорели. На место пожара выезжали 18 спасателей.
Локализовать пожар удалось только в 06:49, открытое горение было ликвидировано в 07:11. Пожарные ведут разборку и проливку сгоревших конструкций.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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