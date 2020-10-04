В ДТП в Екатеринбурге пострадал 9-летний ребенок

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

Вечером 9 октября в Екатеринбурге произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Авария случилась напротив дома № 54 по улице Старых Большевиков, в результате нее пострадал 9-летний ребенок.«По предварительной информации, водитель автомашины «Тойота Рав 4», при движении по ул. Старых Большевиков со стороны ул. Фрезеровщиков на нерегулируемом перекрестке ул. Старых Большевиков – Каширская при повороте налево допустил столкновение с автомашиной «БМВ» двигающейся во встречном направлении прямо, в результате которую отбрасывает на припаркованные автомашины «Форд Фокус» и «Ваз 21010», - сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.Сотрудники ГАИ установили, что за рулем «Тойота» находился 50-летний мужчина со стажем вождения 27 лет. Он рассказал, что на перекрестке поворачивал налево, при этом видел, что во встречном направлении едет авто, но подумал, что машина еще далеко. «БМВ» управлял 20-летний молодой человек со стажем вождения 2 года. По его словам, ему не удалось уйти от столкновения.В результате ДТП пострадал 9-летний пассажир «Тойота», которого доставили в больницу с переломом теменной кости. В момент аварии ребенок находился на переднем пассажирском сидении в детском удерживающем устройстве и был пристегнут ремнем безопасности.