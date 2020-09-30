Прокуратура Краснотурьинска проверяет случай с падением ребенка в колодец

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

В Краснотурьинске прокуратура организовала проверку по сообщениям в СМИ о падении восьмилетнего ребенка в канализационный колодец, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Это случилось, когда мальчик возвращался из школы.«Коллектор, в который провалился ребенок, принадлежит МУП «Управление коммунального хозяйства». Накануне, 8 октября 2020 года, сотрудниками МУП «Управление коммунального хозяйства» проводились работы по чистке коллектора. В связи с кражей люка отверстие коллектора закрыто деревянным щитом. В настоящее время (после извлечении ребенка из канализационного колодца) отверстие коллектора закрыто бетонной крышкой», - сказали в прокуратуре.Специалистам предстоит выяснить, почему это произошло и проверить соблюдение правил эксплуатации систем канализации.