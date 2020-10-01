В Кольцово совершил вынужденную посадку самолет, летевший из Москвы

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня, 9 октября, в Кольцово совершил вынужденную посадку самолет, выполняющий рейс Москва – Омск. Уральское следственное управление на транспорта СКР по данному факту проводит процессуальную проверку.По предварительным данным, в ходе полета отказала электроника, в связи с чем командир лайнера принял решение о вынужденной посадке в аэропорту Екатеринбурга. На борту самолета находились 149 пассажиров, двое из которых – дети. При посадке пассажиры и члены экипажа не пострадали. Самолет также не получил повреждений.– Следственными органами Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводятся мероприятия по установлению причин и обстоятельств произошедшего. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение, – сообщили в ведомстве.