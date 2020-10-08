Ночью в Первоуральске жители тушили иномарку
Происшествия
Фото: МЧС по Свердловской области
Ночью в Первоуральске на улице Чекистов загорелся автомобиль «Mazda Familia». Сообщение о пожаре поступило в 03:51.
Как рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области, на площади двух квадратных метров огонь повредил моторный отсек иномарки.
На место выезжали шесть спасателей. Однако с пожаром справились местные жители до их прибытия.
Как рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области, на площади двух квадратных метров огонь повредил моторный отсек иномарки.
На место выезжали шесть спасателей. Однако с пожаром справились местные жители до их прибытия.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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