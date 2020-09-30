В Екатеринбурге рядом с ж/д переездом обнаружили труп

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня днем в Екатеринбурге на Химмаше около ж/д переезда обнаружили труп мужчины. Об этом сообщает группа «Инцидент Екатеринбург».На улице Альпинистов рядом с домом №77 местные жители обнаружили труп мужчины, который был накрыт черным пакетом. Прибывшие на место сотрудники полиции устанавливали все обстоятельства случившегося.Как сообщили в СКР по Свердловской области, умерший мужчина был дальнобойщиком. Признаков насильственной смерти следователи не обнаружили.