В Екатеринбурге сгорела иномарка и пострадал стоявший рядом «ГАЗ 2217»

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Минувшей ночью в Екатеринбурге на улице Народной Воли сгорел автомобиль «Honda Partner». Огонь также повредил кузов стоявшего рядом «ГАЗ 2217».В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что сообщение о пожаре поступило в 03:24. Пожар разгорелся на площади четырех квадратных метров. Тушить возгорание приехали шесть пожарных на двух спецмашинах.Открытое горение ликвидировали в 03:33. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 04:18.