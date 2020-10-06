В Екатеринбурге сгорела иномарка и пострадал стоявший рядом «ГАЗ 2217»
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Минувшей ночью в Екатеринбурге на улице Народной Воли сгорел автомобиль «Honda Partner». Огонь также повредил кузов стоявшего рядом «ГАЗ 2217».
В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что сообщение о пожаре поступило в 03:24. Пожар разгорелся на площади четырех квадратных метров. Тушить возгорание приехали шесть пожарных на двух спецмашинах.
Открытое горение ликвидировали в 03:33. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 04:18.
В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что сообщение о пожаре поступило в 03:24. Пожар разгорелся на площади четырех квадратных метров. Тушить возгорание приехали шесть пожарных на двух спецмашинах.
Открытое горение ликвидировали в 03:33. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 04:18.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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