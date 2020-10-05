Около поселка Белоярский грузовик столкнулся с иномаркой

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В районе поселка Белоярский грузовик протаранил Toyota Vitz. В результате ДТП пострадала 45-летняя женщина, находившаяся за рулем иномарки.Как рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области, водитель грузовика Scania двигался по трассе со стороны Екатеринбурга в сторону поселка Малышева и выехал на встречную полосу, так как отвлекся, разговаривая по телефону. В результате фура столкнулась с легковым автомобилем.Пострадавшую женщину доставили в медсанчасть №32 Заречного. У нее диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы.