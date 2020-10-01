В ДТП в Первоуральске пострадала двухмесячная девочка

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Накануне в Первоуральске напротив дома №13 на проспекте Космонавтов столкнулись два автомобиля. В результате ДТП пострадал двухмесячный ребенок.По предварительным данным, водитель ВАЗ-2114 выехал на перекресток Советская – Космонавтов на запрещающий сигнал светофора, где столкнулся с Hyundai Galloper, поворачивающим налево.– В результате дорожной аварии пострадали водитель и два пассажира автомашины ВАЗ-2114, в том числе двухмесячная девочка-пассажир. В момент ДТП ребенок находился на заднем пассажирском сидении в коробе от коляски и не был пристегнут ремнем безопасности. Девочка перевозилась с нарушением правил дорожного движения, в результате чего получила серьезные травмы, медики диагностировали у ребенка ушиб головного мозга и перелом костей черепа. У водителя и пассажира диагностированы ушибы и перелом ребер. Все пострадавшие госпитализированы в ГБУЗ СО Первоуральска, – рассказали в УГИБДД России по Свердловской области.46-летний водитель ВАЗ-2114 пояснил, что хотел проехать на желтый сигнал светофора и не заметил приближающуюся машину.– Водитель автомашины Ваз -2114 не позаботился о безопасности самого главного пассажира, в результате чего был привлечен к административной ответственности по части 3 статьи 12.23 КоАП РФ, мужчине назначен штраф в размере 3000 рублей. Также в отношении автомобилиста составлен административный материал по части 1 статьи 12.12 КоАП РФ за проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора, – добавили в ГИБДД.