В столице Урала автомобиль наехал на подростка

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня утром в Екатеринбурге автомобиль сбил 16-летнего парня. ДТП произошло на улице Крауля, 150.– По предварительной информации, водитель автомашины «Дэу Нексия», двигаясь по улице Торфорезов, при повороте направо на улицу Крауля на нерегулируемом перекрестке допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, переходящего проезжую часть справа налево по ходу движения транспортного средства, – рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.В результате аварии 16-летний мальчик получил растяжение связок левого коленного сустава. Подростка доставили в лечебное учреждение.Установлено, что за рулем автомобиля находился 30-летний мужчина, имеющий стаж вождения 9 лет. Он пояснил, что во время совершения поворота не заметил пешехода, из-за чего совершил наезд на него.Сотрудники ГАИ провели на месте ДТП замеры и составили процессуальные документы. Причину аварии установят в ходе дознания, по окончании которого будет принято мотивированное решение.