Ночью в Каменске-Уральском полыхала Audi А5
Происшествия
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
Минувшей ночью в Каменске-Уральском на улице Плеханова загорелся автомобиль «Audi А5». Информация о пожаре поступила в 04:20.
– На площади 5 квадратных метров поврежден легковой автомобиль «Audi А5». В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, 7 человек личного состава, – сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.
Открытое горение ликвидировали в 04:31. Проливка и разбора сгоревших конструкций завершились в 04:39.
– На площади 5 квадратных метров поврежден легковой автомобиль «Audi А5». В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, 7 человек личного состава, – сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.
Открытое горение ликвидировали в 04:31. Проливка и разбора сгоревших конструкций завершились в 04:39.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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