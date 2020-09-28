Ночью в Каменске-Уральском полыхала Audi А5

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Минувшей ночью в Каменске-Уральском на улице Плеханова загорелся автомобиль «Audi А5». Информация о пожаре поступила в 04:20.– На площади 5 квадратных метров поврежден легковой автомобиль «Audi А5». В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, 7 человек личного состава, – сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.Открытое горение ликвидировали в 04:31. Проливка и разбора сгоревших конструкций завершились в 04:39.