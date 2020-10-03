В Богдановиче произошел крупный пожар в торговом центре
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Сегодня ночью в Богдановиче загорелся торговый центр на улице Тимирязева. Сообщение о пожаре поступило в 03:57.
– На площади 1000 квадратных метров горит 2-этажное здание торгового центра. В момент возникновения пожара людей в здании не было. Пострадавших нет. В тушении пожара задействованы 8 единиц техники, 30 человек личного состава, – рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.
На месте развернули штаб пожаротушения. Ликвидировать открытое горение удалось в 07:22.
– На площади 1000 квадратных метров горит 2-этажное здание торгового центра. В момент возникновения пожара людей в здании не было. Пострадавших нет. В тушении пожара задействованы 8 единиц техники, 30 человек личного состава, – рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.
На месте развернули штаб пожаротушения. Ликвидировать открытое горение удалось в 07:22.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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