Из-за столкновения иномарки и трамвая в Екатеринбурге пострадал младенец
Происшествия
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
Накануне в Екатеринбурге на улице Викулова, 48 иномарка столкнулась с трамваем №1. В результате ДТП пострадал четырехмесячный ребенок. Об этом сообщает отделение пропаганды ГИБДД.
– По предварительным данным, водитель автомашины «Hyundai» при совершении левого поворота на нерегулируемом перекрестке не предоставил преимущество в движении водителю трамвая маршрута № 1, который двигался в попутном направлении по улице Викулова со стороны улицы Металлургов в сторону улицы Начдива Васильева, – рассказали в ГИБДД.
Пострадавший ребенок находился на задней площадке трамвая в коляске, которая опрокинулась на бок после столкновения. Четырехмесячного мальчика доставили в больницу, медики диагностировали у него ушиб мягких тканей головы. После осмотра малыша отпустили домой под наблюдение родителей.
– На месте ДТП опрошен водитель автомашины «Hyundai» – женщина 1980 года рождения, которая пояснила, что при повороте налево посмотрела по сторонам, а в зеркало заднего вида не посмотрела, – добавили в ГИБДД Екатеринбурга.
Инспекторы провели замеры на месте аварии, составили процессуальные документы, а также опросили участников и свидетелей аварии. Причины ДТП будут установлены в ходе дознания, по окончании которого будет принято мотивированное решение.
– По предварительным данным, водитель автомашины «Hyundai» при совершении левого поворота на нерегулируемом перекрестке не предоставил преимущество в движении водителю трамвая маршрута № 1, который двигался в попутном направлении по улице Викулова со стороны улицы Металлургов в сторону улицы Начдива Васильева, – рассказали в ГИБДД.
Пострадавший ребенок находился на задней площадке трамвая в коляске, которая опрокинулась на бок после столкновения. Четырехмесячного мальчика доставили в больницу, медики диагностировали у него ушиб мягких тканей головы. После осмотра малыша отпустили домой под наблюдение родителей.
– На месте ДТП опрошен водитель автомашины «Hyundai» – женщина 1980 года рождения, которая пояснила, что при повороте налево посмотрела по сторонам, а в зеркало заднего вида не посмотрела, – добавили в ГИБДД Екатеринбурга.
Инспекторы провели замеры на месте аварии, составили процессуальные документы, а также опросили участников и свидетелей аварии. Причины ДТП будут установлены в ходе дознания, по окончании которого будет принято мотивированное решение.
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