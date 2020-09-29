Екатеринбурженка потеряла из-за мошенников свыше полумиллиона рублей
Происшествия
Фото: freepik.com
Жительница Екатеринбурга потеряла из-за действий мошенников свыше 500 тысяч рублей, хранившиеся на её банковской карте. Об этом женщина сообщила в отдел полиции № 12.
45-летняя потерпевшая уточнила, что ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка. Он рассказал, что с её счёта пытаются списать деньги. Чтобы это предотвратить, по словам звонившего, женщина должна обналичить средства через банкомат и перевести их на указанные «резервные» счета. Таким образом екатеринбурженка потеряла 550 тысяч рублей.
В настоящее время возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК Российской Федерации «Мошенничество, совершенное в крупном размере». Сотрудники уголовного розыска устанавливают обстоятельства произошедшего и людей, причастных к этому.
45-летняя потерпевшая уточнила, что ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка. Он рассказал, что с её счёта пытаются списать деньги. Чтобы это предотвратить, по словам звонившего, женщина должна обналичить средства через банкомат и перевести их на указанные «резервные» счета. Таким образом екатеринбурженка потеряла 550 тысяч рублей.
В настоящее время возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК Российской Федерации «Мошенничество, совершенное в крупном размере». Сотрудники уголовного розыска устанавливают обстоятельства произошедшего и людей, причастных к этому.
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