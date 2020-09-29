В Екатеринбурге сбили ребёнка

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге напротив дома №24 на улице Старых Большевиков произошла авария, в результате которой пострадал несовершеннолетний.Как сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, по предварительным данным, 41-летняя женщина-водитель Renault Logan ехала по Старых Большевиков со стороны Баумана в сторону Энтузиастов и допустила наезд на ребёнка-пешехода.Семилетний мальчик в аварии получил черепно-мозговую травму и был госпитализирован в детское лечебное учреждение.Женщина-водитель рассказала, что при движении по Старых Большевиков примерно за пять метров увидела детей, которые стояли на трамвайных путях. Неожиданно один из мальчиков стал перебегать проезжую дороги в неустановленном месте, наезда избежать не удалось. После происшествия женщина остановилась и побежала за детьми, которые скрылись во дворах.Мать ребёнка сообщила, что отпустила сына гулять во дворе со старшим братом, которому 11 лет. Дети без разрешения решили сходить в гости к двоюродной сестре через дорогу.В настоящее время устанавливаются все детали происшествия. В рамках проведения дознания будут проведены экспертизы, а также составлены административные материалы.