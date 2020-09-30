В Тавде в результате пожара погибло пять человек. В их числе трое маленьких детей

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В Тавде на улице Энгельса поздним вечером 3 октября в квартире на втором этаже старого деревянного барака произошел пожар, в результате которого погибли двое взрослых граждан и трое малолетних детей, сообщили в Следственном комитете по Свердловской области. По данному факту Тавдинским межрайонным следственным отделом СКР возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).На месте происшествия работает усиленная следственная группа в составе сотрудников межрайонного отдела СК, следователя отдела по расследованию особо важных дел и отдела криминалистики регионального Следственного комитета. Работа проводится совместно с отделом криминалистического сопровождения следствия (с дислокацией в городе Екатеринбург) Главного управления криминалистики СК России, также на месте происшествия работают сотрудники МЧС и полиции.Органами СКР назначается комплекс необходимых экспертиз в целях установления очага и причины возгорания (по предварительным сведениям, возгорание могло произойти в результате неосторожного обращения с огнём). В ходе расследования уголовного дела сотрудниками Следственного комитета в обязательном порядке будут выясняться, в том числе, причины и условия, которые привели к случившейся трагедии, и будет принят комплекс мер по недопущению таких обстоятельств впредь.Как отметил начальник пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых, по предварительным данным, один из детей игрался с зажигалкой.«В результате неосторожного обращения с огнём и произошло возгорание, которое привело к столь трагическим последствиям», – добавил Валерий Горелых.В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области сообщили, что открытое горение уже ликвидировано. В настоящее время ведется проливка и разборка сгоревших конструкций. На месте работают 15 человек личного состава, 5 единиц пожарно-спасательной техники.