В Свердловской области ищут женщину, не ориентирующуюся в пространстве

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В Свердловской области ищут Хальзову (Крупину) Тамару Константиновну. Как сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт», женщина не ориентируется в пространстве.Тамаре Константиновной 67 лет. Она пропала 1 октября. Во что женщина была одета - неизвестно.Всех, кому известна информация о местонахождении Хальзовой, просят сообщать ее по номеру 8 (800) 700-54-52 или 112.