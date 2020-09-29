В Свердловской области ищут женщину, не ориентирующуюся в пространстве

16.32 Суббота, 3 октября 2020
Происшествия
Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»
В Свердловской области ищут Хальзову (Крупину) Тамару Константиновну. Как сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт», женщина не ориентируется в пространстве.

Тамаре Константиновной 67 лет. Она пропала 1 октября. Во что женщина была одета - неизвестно.

Всех, кому известна информация о местонахождении Хальзовой, просят сообщать ее по номеру 8 (800) 700-54-52 или 112.
© Вечерние ведомости
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