В Свердловской области ищут женщину, не ориентирующуюся в пространстве
Происшествия
Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»
В Свердловской области ищут Хальзову (Крупину) Тамару Константиновну. Как сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт», женщина не ориентируется в пространстве.
Тамаре Константиновной 67 лет. Она пропала 1 октября. Во что женщина была одета - неизвестно.
Всех, кому известна информация о местонахождении Хальзовой, просят сообщать ее по номеру 8 (800) 700-54-52 или 112.
Тамаре Константиновной 67 лет. Она пропала 1 октября. Во что женщина была одета - неизвестно.
Всех, кому известна информация о местонахождении Хальзовой, просят сообщать ее по номеру 8 (800) 700-54-52 или 112.
© Вечерние ведомости
В Каменске-Уральском пропала 60-летняя женщина
29 сентября 2020
29 сентября 2020
В Свердловской области ищут несовершеннолетнюю девушку
28 сентября 2020
28 сентября 2020
В свердловском селе пропала трёхлетняя девочка
27 сентября 2020
27 сентября 2020
37-летняя женщина пропала в Екатеринбурге
28 сентября 2020
28 сентября 2020
На Урале получило продолжение «дело МУГИСО»
Оперативники ФСБ и СКР работают по показаниям Виталия Сиволапа о давлении в СИЗО
Новости дня
- Свердловская область
- Россия и мир
- Все новости
- Самое важное
16:50 В Среднеуральске отремонтировали дорогу, на которую несколько месяцев жаловались местные жители
16:34 В 2021 году в России запланированы масштабные учения по гражданской обороне под руководством Путина
15:02 Столичные власти рекомендовали московским предприятиям перевести на удалёнку до 50% сотрудников
16:17 Дмитрий Махонин поручил в два раза увеличить число операторов горячей линии неотложной помощи в Прикамье
18:42 Оперштаб: Организациям Пермского края рекомендовано переводить сотрудников на удаленный формат работы
15:12
2/10Организатору «Майской велопрогулки» в Екатеринбурге, осужденному за сбыт наркотиков, смягчили приговор
19:28
29/09Под Екатеринбургом рухнул пешеходный мост
15:49
29/09«Мы настроены на мир и стабильность»: азербайджанский консул призвал соотечественников не устраивать провокации на территории России
19:30
28/09«Мы созидатели, а не агрессоры»: консул Армении в Екатеринбурге прокомментировал боевые действия в Нагорном Карабахе
20:38
26/09В Екатеринбурге в день рождения Кормильцева напомнили об увековечивании его имени на карте города
22:53
24/09Екатеринбургского производителя сантехники пытаются банкротить после пожара на Верх-Исетском заводе
20:09
24/09Алапаевск значительно отстает от свердловских городов по темпам подключения тепла: в городе рвутся сети, но глава спокоен