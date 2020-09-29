В Нижнем Тагиле ВАЗ после аварии отлетел на пешеходов

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле сегодня утром, около 10:00, напротив дома № 43а на улице Победы произошла авария, в результате которой пострадали пять человек.Предварительно сотрудники ГИБДД установили, что водитель ВАЗ-2109 на «красный» выехал на перекрёсток Победы-Пархоменко, где произошло столкновение с Daewoo Nexia и Skoda Octavia. После аварии ВАЗ отлетел на металлическое ограждение, пешеходов, стоящих на тротуаре, и на автомобиль «Газ 2705».В аварии пострадали четыре пешехода и пассажир ВАЗ-2109. Всех их доставили в лечебное учреждение Нижнего Тагила.Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.