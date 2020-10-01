Ещё 165 свердловчан заболели коронавирусом
Происшествия
Фото: РИА Новости
В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировали 165 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе COVID-19 обнаружен у 29640 человек.
Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+62), Асбеста, Арамильского, Белоярского городских округов, Березовского, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Горноуральского городского округа, Каменска-Уральского, Краснотурьинска, Карпинска, Качканара, Красноуфимска и Красноуфимского района, Камышлова, Нижнего Тагила, Невьянска, Первоуральска, Ревды, Режа, Сухого Лога, Серова Среднеуральска, Слободо-Туринского района, Сысертского городского округа.
Состояние 111 госпитализированных оценивается как тяжелое. Число пациентов в состоянии средней тяжести – 471. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.
Выписано 96 пациентов. За всё время вылечились 22063 человека.Ещё четыре человека с COVID-19 скончались, за всё время – 611.
Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+62), Асбеста, Арамильского, Белоярского городских округов, Березовского, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Горноуральского городского округа, Каменска-Уральского, Краснотурьинска, Карпинска, Качканара, Красноуфимска и Красноуфимского района, Камышлова, Нижнего Тагила, Невьянска, Первоуральска, Ревды, Режа, Сухого Лога, Серова Среднеуральска, Слободо-Туринского района, Сысертского городского округа.
Состояние 111 госпитализированных оценивается как тяжелое. Число пациентов в состоянии средней тяжести – 471. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.
Выписано 96 пациентов. За всё время вылечились 22063 человека.Ещё четыре человека с COVID-19 скончались, за всё время – 611.
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