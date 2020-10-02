Катерина Якушева © Вечерние ведомости

В Первоуральске произошёл крупный пожар в гостинице «Постоялый двор», расположенной на улице Ватутина. Площадь возгорания составила около 480 квадратных метров.В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области уточнили, что источник возгорания был на крыше. Из-за конструктивных особенностей горящего здания, пламя быстро распространилось по пустотным перекрытиям.На месте работали 39 человек личного состава и 14 единиц техники. Для тушения кровли использовалась высотная техника. Для координации сил на месте происшествия организовали штаб пожаротушения. На локализацию пожара спасателям потребовалось почти три часа.Гостиница не функционировала, поэтому в момент возгорания людей в здании не было. Причины произошедшего устанавливаются. Информации о пострадавших нет.