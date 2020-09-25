164 новых случая COVID-19 выявили в Свердловской области

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировали 164 новых случая коронавируса. Всего COVID-19 в регионе обнаружен у 29475 человек.Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+88), Артемовского, Асбеста, Белоярского городского округа, Бисерти, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Горноуральского городского округа, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Качканара, Красноуральска, Красноуфимского района, Краснотурьинска, Нижней Туры, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Новой Ляли, Первоуральска, Рефтинского, Слободо-Туринского района, Серова.Состояние 100 госпитализированных оценивается как тяжелое. Число пациентов в состоянии средней тяжести – 556. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.Выписано 89 пациентов. Общее число вылечились 21967 человек. Зарегистрировано два случая смерти больных COVID-19, за всё время – 607.