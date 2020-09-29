В садовом товариществе Екатеринбурга случился крупный пожар

10.27 Четверг, 1 октября 2020
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
В Екатеринбурге в СНТ «40 Лет Октября» вчера случился крупный пожар, об этом рассказали в ГУ МЧС России по Свердловской области.

Огонь быстро распространился на дома. Общая площадь составила порядка 250 квадратных метров. В результате пожара никто не пострадал. Отбой пожару был дан в 4:35.
Валерия Руббо © Вечерние ведомости
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10:52 Житель Екатеринбурга перевел телефонным мошенникам 1,3 миллиона рублей
10:27 В садовом товариществе Екатеринбурга случился крупный пожар
10:08 В Кольцово массово задерживают вылеты
09:45 «Мы пришли к проекту расширения». На вторую очередь ТЦ «Мега» в Екатеринбурге потратят 5 миллиардов
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09:07 В Екатеринбурге мотоцикл сбил пенсионерку
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