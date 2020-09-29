В садовом товариществе Екатеринбурга случился крупный пожар
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
В Екатеринбурге в СНТ «40 Лет Октября» вчера случился крупный пожар, об этом рассказали в ГУ МЧС России по Свердловской области.
Огонь быстро распространился на дома. Общая площадь составила порядка 250 квадратных метров. В результате пожара никто не пострадал. Отбой пожару был дан в 4:35.
Огонь быстро распространился на дома. Общая площадь составила порядка 250 квадратных метров. В результате пожара никто не пострадал. Отбой пожару был дан в 4:35.
Валерия Руббо © Вечерние ведомости
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