В садовом товариществе Екатеринбурга случился крупный пожар

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге в СНТ «40 Лет Октября» вчера случился крупный пожар, об этом рассказали в ГУ МЧС России по Свердловской области.Огонь быстро распространился на дома. Общая площадь составила порядка 250 квадратных метров. В результате пожара никто не пострадал. Отбой пожару был дан в 4:35.