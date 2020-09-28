В ДТП на ЕКАД пострадали 4 человека

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

Вчера, 30 октября, вечером на ЕКАД произошло ДТП, в котором пострадали 4 человека, об этом рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.Инцидент случился на 18 километре дороги.«По предварительным данным, водитель автомашины Газель двигался со стороны г. Екатеринбурга в направлении г. Березовского и допустил столкновение с попутными автомобилями: грузовой автомашиной Мерседес с полуприцепом, а/м Газель, а/м Тойота и манипулятор», - сказали в ГИБДД.В итоге в больницу были доставлены водитель и два пассажира Тойота, в том числе ребенок в возрасте 1,4 года. Они получили ушибы и ссадины. Кроме того, в больницу попал водитель ГАЗели с предварительным диагнозом «перелом нижних конечностей».Сейчас по факту ДТП ведется дознание.